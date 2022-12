ANCFCC : 8 milliards de dirhams de recettes au titre de l’exercice 2022

L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), a tenu, jeudi 22 décembre 2022, son deuxième Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2022, sous la présidence de Mohammed SADIKI, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, avec la participation de Abdeltif LOUDYI, Ministre Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale.