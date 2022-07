ANAPEC: insertion de 112.733 personnes sur le marché de travail en 2021

Le bilan de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a été marqué par l’insertion de 112.733 personnes sur le marché de travail.

Ce chiffre représente une évolution de 31% par rapport à l’année 2020, signe d’une reprise économique post-covid, indique l’ANAPEC qui a tenu, vendredi, son Conseil d’Administration, sous la présidence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri. Et d’ajouter que l’année écoulée a connu l’amélioration de l’employabilité de 29.315 personnes. Les bénéficiaires des prestations de l’Agence sont de l’ordre de 148.392 personnes pour les entretiens de positionnement et 97.068 personnes pour les ateliers de recherche d’emploi.

En ce qui concerne l’accompagnement entrepreneurial, l’Agence a accompagné 5.544 porteurs de projets, ce qui a généré la création et le démarrage de 2.079 activités économiques entre Très Petites Entreprises (TPE), Activités Génératrices de Revenus (AGR) et coopératives.

L’année 2021 a également connu plusieurs projets d’envergure pour l’ANAPEC, notamment le lancement de la refonte complète de son Système d’Information ainsi que le développement d’une plateforme digitale d’observation du marché de l’emploi Mouakaba-VEILLE et d’une plateforme d’agrégation des offres d’emploi Mouakaba-AGREG.