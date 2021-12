AMO : immatriculation des nouvelles catégories de travailleurs non salariés à partir du 1er décembre 2021

Le responsable a expliqué, lors d’un point de presse tenu mercredi à Casablanca pour présenter des étapes franchies dans la réalisation de ce chantier, que ce calendrier consiste en l’immatriculation des premières catégories à partir du 1er décembre après l’adoption des décrets y afférents lors des Conseils du Gouvernement du 17 et du 25 novembre dernier.

M. Boubrik a expliqué que ce calendrier concerne l’AMO (travailleurs non-salariés 2021/bénéficiaires du Régime d’Assistance Médicale 2022), la généralisation des allocations familiales (2022/2024) et la généralisation de la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi (2025).

Après avoir rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé, en avril dernier au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en oeuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes, M. Boubrik a noté que le chantier couvre, dans un premier temps, les personnes assujetties à la Contribution Professionnelle unique, les commerçants et artisans tenant une comptabilité et les auto-entrepreneurs avant de passer à d’autres catégories socioprofessionnelles.

Selon le DG de la CNSS, l’opération d’immatriculation se fait sur la base des informations et données reçues de la part des organismes de liaison.

Pour sa part, le directeur Communication et études au sein de la CNSS, Reda Benaamar, a expliqué que toute personne appartenant aux catégories concernées est invitée à compléter son immatriculation à travers les différents canaux mis à sa disposition, à savoir l’espace public du portail www.macnss.ma, le serveur vocal interactif (08 00 09 01 00 ou 05 20 44 71 00) ou le centre d’appel (05 20 19 40 40) et les bureaux de proximité agréés ou les agences de la CNSS.

Après finalisation du processus d’immatriculation, les assurés recevront leur numéro d’immatriculation, ainsi que le mode de passe pour accéder à leur espace privé sur le portail www.macnss.ma en vue de télécharger l’attestation d’immatriculation et procéder à la déclaration des membres de leur famille, a-t-il dit.

Il a de même fait savoir que 47 nouvelles agences sont en cours de création dont celle de Sidi Smail, qui sera inaugurée le 31 décembre, pour atteindre le nombre de 170 agences, rappelant la mise en place de 45 agence mobiles, outre les 10 qui sont déjà opérationnelles.

S’agissant du traitement des dossiers de remboursement, le responsable a indiqué qu’il se fera au niveau des agences de la CNSS, soulignant la mise en place d’un plan pour instaurer des bureaux de proximité accrédités (2100 bureaux supplémentaires), outre le plan de développement basé sur la digitalisation des opérations liées à l’AMO à partir de mars 2022.