AMO et Revalorisation des pensions de retraite au menu du prochain Conseil de gouvernement

Au début de ses travaux, le Conseil examinera huit projets de décret, dont le premier porte sur l’augmentation des pensions versées par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), tandis que le deuxième porte application de la loi relative au régime d’assurance maladie obligatoire de base en ce qui concerne le régime d’assurance maladie obligatoire relatif aux personnes incapables de payer les cotisations, indique lundi un communiqué du département du chef de gouvernement.

Le troisième projet de décret, précise le communiqué, modifie et complète l’annexe du décret d’application de la loi relative au régime d’assurance maladie obligatoire de base et de la loi portant création du régime des pensions des catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité privée, alors que le 4ème a trait à l’application des deux lois susmentionnées aux catégories des personnes physiques qui tiennent une comptabilité. Le 5ème projet de décret modifie et complète le décret se rapportant à l’application de la loi relative au régime d’assurance maladie obligatoire de base et de la loi portant création du régime des pensions des catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité privée, en ce qui concerne les commerçants, les artisans qui tiennent une comptabilité.

Les autres projets de décret, ajoute la même source, portent application des deux lois susmentionnées aux catégories des sportifs, des cadres sportifs non salariés pratiquant le football, les journalistes professionnels et les journalistes professionnels accrédités non salariés et assimilés, ainsi qu’aux sportifs et cadres sportifs non salariés pratiquant certaines disciplines sportives.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.