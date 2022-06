Amélioration de la qualité de l’École publique : Plus de 73 000 acteurs ont participé aux consultations nationales

Quelque 73 176 acteurs du système éducatif ont participé jusqu’à présent aux Consultations nationales pour l’amélioration de la qualité de l’École publique, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa qui était l’invité du Forum de la MAP pour discuter du thème « Quelle feuille de route pour une école publique de qualité ? ».

Le ministre a souligné que ces participants ont animé 6.098 ateliers organisés dans toutes les régions du Royaume.

Les différents ateliers organisés ont révélé que les mesures inscrites dans la feuille de route « représentent des sujets partagés par tous (élèves, enseignants et parents) », a-t-il dit, notant que les acteurs du système éducatif ainsi que les partenaires ont fait preuve d’une grande maturité et d’un grand sens d’engagement quant à la réflexion, et ce pour l’amélioration de l’école publique.

M. Benmoussa a mis en avant le processus des concertations notamment en termes du contenu, tout en plaidant pour donner à l’école sa place réelle, à même de se positionner au centre des politiques et au cœur des préoccupations du gouvernement, en plus de l’importance de la discussion du sujet.

Les concertations prendront fin le 30 juin sur le terrain et le 10 juillet sur la plateforme numérique. Les résultats seront rendus publics au niveau national à partir du 15 juillet.