ALTEN Delivery Center Maroc inaugure son nouveau site à Tétouan Shore

« Dans un marché à grande concurrence, et en adéquation avec la stratégie de régionalisation avancée lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l’extension d’ALTEN Maroc vers le nord du Royaume représente l’étape subséquente dans la stratégie de croissance du Groupe », indique un communiqué du groupe.

Le Groupe renforce ainsi sa présence au Maroc et sa volonté d’atteindre de nouveaux marchés et de créer de nouvelles opportunités d’emploi à forte valeur ajoutée pour les jeunes diplômés.

« Nous sommes dans un marché international concurrentiel dans lequel ALTEN a décidé, il y a maintenant plus de 30 ans, d’être un leader de premier rang dans le monde, et ce dans les domaines de l’ingénierie et des technologies de l’information (IT), les réseaux et les télécom, entre autres », a relevé le responsable, précisant que ALTEN Delivery Center Maroc est aujourd’hui la seule entité offshore au Royaume qui couvre les cinq industries tertiaires du groupe, à savoir l’aéronautique, le ferroviaire, l’automobile, l’assurance et le secteur bancaire et financier. « Nous avons toutes les qualités pour former et accompagner les jeunes durant leur formation qui dure de 1 à 3 mois, en vue d’atteindre l’objectif de 300 emplois entre 2023 et 2024 », a déclaré le directeur des Offshore Delivery Centers, Maroc, Roumanie, Inde et Pologne, Didier Marchet.

Dans la continuité de sa stratégie déployée depuis plus de cinq ans, ALTEN Maroc a défini quatre axes majeurs qui seront les drivers de son développement pour les quatre prochaines années.

Il s’agit notamment de l’accompagnement et le développement de ses talents et compétences dans le cadre de sa politique sociale, l’accélération et le renforcement de sa relation avec l’écosystème marocain, afin d’être plus proche des stratégies et objectifs nationaux, et la diversification sectorielle pour assurer sa pérennité à travers les différents cycles industriel, en plus d’une croissance organique qui devra conduire à un effectif de 2.000 personnes dans les quatre ans à venir. Installé au Maroc en 2008 avec l’inauguration de son premier site de production à Fès, ALTEN Delivery Center Maroc est aujourd’hui présent à Rabat, Casablanca et Tétouan et emploie plus de 1.000 collaborateurs.