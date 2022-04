Alerte. Travaux sur l’autoroute Casablanca-Berrechid ce jeudi

« Dans le cadre des travaux d’élargissement à 2×3 voies de l’autoroute Casablanca-Berrechid, ADM informe les usagers que pour les besoins de la mise à niveau de la passerelle piétons, au niveau du point kilométrique PK3 (entre l’échangeur de la Ville Verte et l’échangeur de Bouskoura), les travaux de dépose auront lieu de la nuit du jeudi 07/04/2022 à 21h00 jusqu’au vendredi 08/04/2022 à 6h00 », précise-t-on dans un communiqué.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement entre l’échangeur de la ville verte et l’échangeur de Bouskoura, dans les deux sens.

Des itinéraires alternatifs sont définis, recommandant aux usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura et d’emprunter la Route Provinciale 3013 et 3011 à destination de Casablanca, pour rejoindre ensuite l’autoroute au niveau de l’échangeur de la ville verte.

Les usagers en provenance de Casablanca et à destination de Berrechid sont priés de quitter l’autoroute via l’échangeur de la Ville Verte, et d’emprunter la Route Provinciale 3011 et 3013 pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur de Bouskoura.

La Société procédera ainsi à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation.

Pour plus d’informations, les usagers sont invités à contacter le centre d’appel au n°5050, ou à consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané.