Alerte Météo. Temps chaud les jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Un temps chaud est prévu, les jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de météorologie (DGM).

Ainsi, un temps chaud (40/43 °C) est attendu jeudi dans les provinces de Taroudant, Tata et Assa-Zag, a précisé mardi la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Jeudi, le même phénomène (38/41°C) sera prévu dans les provinces de Taounate, Moulay Yacoub, Sidi Kacem, Khemisset, Khouribga, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakech et Es-Semara, ajoute la même source. Vendredi, un temps chaud (43/46°C) concernera Sidi Kacem, Sidi Slimane et l’intérieur de Larache et de Kénitra.

Un temps chaud (40/43°C) est également attendu, le vendredi, dans les provinces de Chefchaouen, Ouazzane, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, El Hajeb, Meknes, Khemisset, Khouribga, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Benslimane, Settat, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Taroudant et Tata, poursuit la même source.

Vendredi toujours, le même phénomène (38/40°C) sera enregistré dans les provinces de Sefrou, Khenifra, Azilal, Berrechid, Zagora, les plaines atlantiques relevant de Larache et Kénitra ainsi que l’intérieur de Skhirate-Temara et de Salé, conclut le texte.