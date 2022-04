Alerte Météo. Temps chaud dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Un temps chaud est prévu, dimanche et lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte.

Ainsi, des températures variant entre 36 et 39°C concerneront dimanche et lundi les provinces d’Inezgane-Aït Melloul,Tiznit, Sidi Ifni, Chtouka-Aït Baha, Taroudant et Guelmim, précise la DGM dans un bulletin d’alerte d’un niveau de vigilance orange.

Des températures allant de 38 à 41°C concerneront dimanche et lundi les provinces de Tan-Tan, Tarfaya, Es-Semara, Boujdour, Laâyoune, Aousserd et Oued Ed-Dahab.