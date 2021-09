Al Omrane : Le CA consolidé en hausse de 37% à fin juin

Le CA consolidé du groupe au titre du deuxième trimestre 2021 s’est élevé à 982 millions de dirhams (MDH), contre 754 MDH au T2-2020, indique un communiqué financier du groupe.

« Cette réalisation vient confirmer la reprise de l’activité initiée en début d’année », ajoute Al Omrane.

Le groupe a mis en chantier, durant les premiers six mois de cette année, un total de 8.156 unités de production nouvelle et 47.649 unités de mise à niveau urbaine, contre respectivement 3.311 et 37.701 unités durant la même période de l’année précédente.

« Les achèvements au titre du semestre témoignent de la même dynamique, avec 5.115 unités de production nouvelle et 23.668 unités pour la mise à niveau urbaine, contre respectivement 4.588 unités et 9.985 unités au titre du premier semestre 2020 », fait savoir la même source.

Par ailleurs, le Groupe a continué de renforcer sa solidité financière, notamment, au niveau de son endettement net consolidé qui s’est établi à fin juin à 4,72 MMDH, en baisse de 6% par rapport à fin 2020.