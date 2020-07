Al Omrane et l’IRESEN s’engagent en faveur du développement du logement social

Le siège du Groupe Al Omrane abrite ce jour la cérémonie de signature d’une convention spécifique entre Al Omrane et l’IRESEN portant sur le développement de logement social, durable et abordable, à haute efficacité énergétique.

Cette convention, première du genre, s’inscrit dans le cadre du partenariat institutionnel conclu entre les deux institutions dans le domaine de l’amélioration des procédés et la promotion de l’innovation en matière de matériaux de construction et d’aménagement.

En signant cette convention spécifique avec l’IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles), « le Groupe Al Omrane concrétise son engagement en faveur du développement durable et réaffirme l’intérêt qu’il accorde à l’innovation et à la recherche développement. », précise un communiqué parvenu à La Vie éco ce Jeudi matin.

Concrètement à travers, cette convention spécifique signée par Messieurs Badre Kanouni et Badre IKKEN, respectivement Président du Directoire du Groupe Al Omrane et Directeur Général de l’IRESEN, Al Omrane et l’IRESEN prévoient l’étude et la réalisation d’un nouveau concept de logement social durable et abordable, à haute efficacité énergétique, pour quatre régions climatiques.

Ce concept sera en effet mis en œuvre à échelle réelle à travers 4 projets pilotes dans les régions prioritaires (Souss Massa – Meknès- Fès – L’Oriental – Tanger-Tétouan-Al Hoceima ou d’autre en fonction de l’opportunité et du besoin définis par Al Omrane).

L’IRESEN concevra et accompagnera le Groupe dans l’implémentation de ces projets pilotes.

Ainsi en mettant en œuvre de véritables programmes de recherche appliquée, l’IRESEN, son laboratoire de recherche GREEN ENERGY PARK et l’Académie Al Omrane associent leurs efforts et mobilisent leurs moyens financiers et compétences humaines pour développer la recherche et développement dans les thématiques des matériaux de construction durable, les techniques d’aménagement, de conception/construction et l’amélioration du concept des bâtiments à haute efficacité énergétique, en y associant des start up actives dans ce domaine.

Il importe de rappeler que la dépendance énergétique nationale marocaine dépasse un taux de 93% et que la stratégie marocaine pour l’efficacité énergétique vise à réduire de 20% la consommation énergétique nationale à l’horizon 2030. Etant donné que le secteur du bâtiment est le plus grand consommateur d’énergie primaire : 36 % de l’énergie totale consommée, dont 29 % pour le résidentiel et 7 % pour le tertiaire, les matériaux de construction, l’analyse de cycle de vie ainsi que les nouvelles techniques de conception/construction sont désormais la cible à viser pour espérer arriver aux objectifs souhaités.