Al Omrane : 20.000 dirhams par mois, au minimum, pour la gestion des archives

L’appel d’offres lancé en août dernier a finalement abouti en faveur de la société Master Archives. Pris annuel de la prestation : entre 240.000 et 480.000 dirhams.

Le couperet est tombé pourle marché public, lancé en août dernier, concernant la gestion physique et numérique de la holding Al Omrane. La commission chargée d’étudier les offres a finalement achevé ses travaux ce 19 septembre.

L’adjudicataire n’est autre que la société Master Archives qui a présenté une offre annuelle comprise entre 240.000 et 480.000 dirhams, soit 20.000 dirhams par mois. L’autre soumissionnaire, Fiduciaire de management et d’investissement avait soumis pour une offre 18% plus cher.

Maroc Archives est une entreprise connue dans le secteur. Créée en 2009, cette société spécialisée compte un portefeuille clientèle composé de quelques 25 entreprises publiques, pour leur plupart appartenant au secteur public.