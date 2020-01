«Al Atlas» dessert désormais Khouribga et Safi

Lancé en novembre 2018 sur l’axe Fès-Casablanca-Marrakech et étendu en mars 2019 à la région du Nord et de l’Oriental, le concept est désormais généralisé sur l’ensemble des lignes ferroviaires conventionnelles depuis 1er janvier. Les lignes Kouribga et Safi profiteront de tous les avantages de l’offre «Al Atlas» et bénéficieront des mêmes standards de qualité que l’ensemble des lignes, précise l’office. Outre le confort amélioré grâce à la réservation systématique garantissant une place assise en 1ère et 2e classe, les voyageurs bénéficieront d’une nouvelle grille de correspondance permettant une connexion plus fluide vers toutes les villes desservies, notamment Marrakech, El Jadida, Rabat, Fès, Oujda et Nador ainsi qu’à destination de Tanger via les trains Al Boraq. L’ONCF propose également des tarifs avantageux à travers des réductions systématiques pour tout achat de billet à l’avance, ce qui permettra aux voyageurs de se déplacer de Khouribga à Casablanca ou de Safi à Benguerir à 29 DH. Pour permettre à ses clients d’aborder l’année en toute sérénité, l’ONCF met à disposition des voyageurs des régions de Khouribga et Safi le tarif «Yalla» à 49 DH pour continuer leur voyage jusqu’à Rabat ou Kénitra à condition de réserver au moins la veille du voyage et dans la limite des places disponibles.