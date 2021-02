Al Akhawayn remporte la CFA Institute Challenge Morocco 2021

L’AUI représentera le Maroc au concours sous-régional du CFA Institute Challenge, qui aura lieu en mars prochain et auquel seront représentés plusieurs pays arabes (Bahreïn, Jordanie, Arabie Saoudite, Liban, Égypte, Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Oman), indique un communiqué de l’Université.

Il s’agit d’un concours annuel de recherche en Equity (capitaux propres) entre des équipes parrainées par des universités.

Reposant sur quatre dimensions, à savoir locale, sous-régionale, régionale et mondiale, cette compétition a pour objectif d’offrir aux étudiants un mentorat pratique et une formation intensive en analyse financière. Le jury est composé de 16 membres issus des plus prestigieuses banques d’affaires à l’échelle nationale et internationale.

L’année dernière, le CFA Institute Research Challenge a connu la participation de plus de 6 400 étudiants et de 1 100 universités de 98 pays.

Le CFA institute Challenge vise à booster le mentorat pratique de ses analystes en investissement, ainsi que la formation intensive en analyse financière.

