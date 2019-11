Aksal : deux malls prévus à Rabat et Marrakech de 50 000 m2 chacun

Le groupe Aksal a dévoilé, mercredi 13 novembre, les deux maquettes de ses prochains Morocco Malls qui seront situés respectivement à Rabat et Marrakech. C’est au sein du Salon international de l’immobilier commercial (MAPIC), organisé à Cannes du 13 au 15 novembre, que le groupe a exposé ses deux malls qui seront établis sur une superficie de 50 000 m2 chacun.

Aux côtés de 8 500 participants provenant de 80 pays, dont 2 000 représentants d’enseignes et 2 200 propriétaires de surfaces commerciales, Aksal a misé fort sur un stand design et ultra innovant, réalisé d’ailleurs par un designer américain, et qui se défend largement bien par rapport aux autres standings. Lors de cette édition, le MAPIC a attiré 80% d’étrangers et 20% de Français. Parmi les nationalités présentes : l’Italie, la Turquie, les pays nordiques, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis.

Il faut savoir qu’il ne s’agit pas de sa première participation, puisque le groupe Aksal a déjà participé à cet événement, 12 ans auparavant, lors de l’annonce de l’ouverture du Morocco Mall Casablanca en 2011.

Lors de ce salon qui compte également un stand de l’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), Aksal présente sa marque beauté 100% marocaine, Yan&One. Un stand exclusivement dédié dévoilera la nouvelle identité visuelle de la marque et le nouveau concept store de son futur réseau. Comme le groupe ne fait pas les choses à moitié, il a donné le coup d’envoi à la commercialisation des espaces commerciaux, sachant que 40% ont déjà été réservés par des enseignes de taille. Plusieurs visiteurs sont attendus dont Marjane, Label’Vie et Tanger Med.