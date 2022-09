Akhannouch s’entretient avec son homologue japonais à Tokyo

Lors de ces entretiens tenus au palais des hôtes d’Akasaka dans la capitale japonaise, Kishida a assuré M. Akhannouch de son souhait de voir le Maroc, partenaire important, participer à toutes les réunions organisées par le Japon et à coordonner l’action des deux pays au sein des institutions et des fora internationaux. Le Premier ministre japonais a tenu particulièrement à souligner l’excellence des relations qui lient la Famille Royale Marocaine et la Famille Impériale Japonaise.

Il a salué le rôle important de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la préservation de la paix et la sécurité dans le monde. En outre, le Premier ministre japonais a exprimé l’intérêt qu’accorde le Japon au développement de la coopération et des échanges avec le Maroc en particulier dans les domaines de l’agriculture et des fertilisants.

Kishida a salué la politique avant-gardiste mise en œuvre par le Maroc, sous les orientations éclairées de Sa Majesté le Roi, dans le domaine des énergies renouvelables. Kishida s’est, d’autre part, félicité de l’entrée en vigueur, cette année, de l’accord pour la promotion et la protection des investissements et de la Convention de non double imposition entre le Maroc et le Japon, ainsi que de la présence de plus de 70 entreprises japonaises au Maroc, créant plus de 50.000 emplois directs, ce qui fait du Japon le premier employeur privé étranger dans le Royaume.

Lors de cette rencontre, Akhannouch a réitéré les condoléances de Sa Majesté le Roi Mohammed VI suite au décès de l’ancien Premier Ministre japonais, Shinzo Abe. Il a également réitéré la disposition du Maroc à accueillir d’avantage d’entreprises japonaises et à développer la coopération avec le Japon dans tous les domaines. Les entretiens ont été l’occasion pour les deux responsables de faire un tour d’horizon sur la situation internationale et notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique. Ils se sont félicités, à ce propos, de la solidité des relations existantes entre le Maroc et le Japon et ont exprimé leur souhait de les approfondir davantage.

Au cours de cet entretien, le Premier ministre japonais a réaffirmé la position du Japon de non reconnaissance de l’entité séparatiste.

Pour rappel, Akhannouch, a représenté, mardi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, aux funérailles d’État de l’ancien premier ministre nippon, feu Shinzo Abe, qui se sont déroulées au Nippon Budokan à Tokyo.

Suite à cette cérémonie, le Chef du Gouvernement s’est rendu au palais d’Akasaka, où il a présenté les condoléances de SM le Roi au Premier ministre japonais, ainsi qu’à la veuve du défunt, Mme Akie Abe.