Akhannouch reçoit le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du climat

Le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a reçu mardi 18 octobre 2022 à Rabat, M. Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission Européenne et Commissaire pour la politique d’action sur le climat en visite au Royaume les 18 et 19 octobre en vue de signer le « Partenariat Vert », entre l’Union Européenne et le Maroc, sur les questions de l’énergie, du climat et de l’environnement.

La rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue et d’aborder les moyens de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union Européenne, question que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, entoure d’un intérêt particulier.

Lors de cette rencontre, le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch a estimé que l’activation du pacte « Partenariat Vert » entre le Maroc et l’Union Européenne permettra d’exploiter toutes les opportunités qu’il offre en matière de sécurité énergétique, d’hydrogène vert, d’interconnexion ou concernant le gazoduc reliant l’Europe, le Maroc et le Nigéria, mettant l’accent sur l’importance de ce pacte pour faire avancer le chantier de la transition énergétique chez les deux partenaires, préserver l’environnement et stimuler l’économie verte.

A noter que le « Partenariat Vert » est le premier pacte du genre à associer l’Union Européenne à un pays partenaire, il contribue à conférer une dynamique positive aux relations bilatérales et à relever les défis imposés par la conjoncture internationale difficile. Les deux parties avaient fait état en juin 2021 de leur volonté d’établir ce partenariat, afin de renforcer leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques.