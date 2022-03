Akhannouch reçoit la Directrice générale de l’UNESCO

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du directeur du Bureau de l’UNESCO Maghreb, Karim Hendili, a été l’occasion d’évoquer l’importance du partenariat et de la coopération liant le Maroc à l’UNESCO et les moyens de les renforcer davantage, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

L’entretien a permis aussi de passer en revue les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue de préserver le patrimoine et les sites patrimoniaux, ajoute la même source.

M. Akhannouch a, à cet égard, exprimé le soutien du Royaume aux efforts de cette Organisation onusienne en vue de consolider les fondements de la sécurité, de la paix et de la coexistence entre les peuples, souligne le communiqué, relevant que l’éducation, la culture et le patrimoine, qui constituent les domaines d’intérêt de l’UNESCO, figurent à la tête des priorités du gouvernement.

Pour sa part, Mme Azoulay a exprimé ses remerciements et sa considération pour le soutien dont jouit l’UNESCO au Maroc, tout en s’engageant à œuvrer de concert avec le Royaume sur de nombreux programmes auxquels le Maroc porte un intérêt.

L’UNESCO a créé son bureau multi-pays à Rabat en 1991, pour couvrir les cinq pays du Maghreb, rappelle le communiqué.