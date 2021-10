Akhannouch : «Nabila Rmili, une compétence dont nous sommes fiers »

Commentant le changement à la tête du ministère de la santé et de la protection sociale, le chef du gouvernement a rappelé que « Mme Nabila Rmili, une compétence dont nous sommes fiers et que nous estimons, a fait preuve d’un sens de responsabilité en considérant que les dossiers aujourd’hui sur la table du conseil de la ville de Casablanca sont importants et prioritaires et exigent d’elle de s’y consacrer pleinement ».

M. Akhannouch poursuit que « le choix de Mme Rmili pour Casablanca est justifié par l’ampleur des chantiers de la métropole qui doivent être lancés dès aujourd’hui pour développer les services publics et parer aux dysfonctionnements dont souffre la ville » tout se disant pleinement confiant dans les capacités de Nabila Rmili à mener à bien sa mission.

D’un autre côté, le chef du gouvernement a indiqué qu’étant donné que la situation sanitaire est encore incertaine, le choix de Khalid Ait Taleb était le plus judicieux au vu de l’expertise que ce dernier a développé en matière de gestion de la pandémie.