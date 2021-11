Akhannouch : « L’investissement, une priorité et un chantier capital »

L’investissement constitue une priorité et un chantier capital, a assuré, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que M. Akhannouch a affirmé, dans son mot à cette occasion, que ce chantier sera renforcé par le projet de la nouvelle Charte de l’investissement, en cours d’élaboration, tout en soulignant le souci du gouvernement de veiller, conformément aux Hautes Orientations Royales, à consacrer les fondements de la relance économique.

Le projet de la nouvelle Charte de l’investissement, a poursuivi le Chef du gouvernement, permettra d’offrir une vision claire aux investisseurs et aux entreprises, afin d’assumer pleinement le rôle qui leur échoit dans le soutien de l’économie nationale et l’accélération de l’exécution des investissements, en particulier ceux ayant un impact en termes de création d’opportunités d’emploi et de valeur ajoutée.