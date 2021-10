Akhannouch : « Le Maroc salue hautement l’objectif ambitieux de l’Arabie Saoudite d’atteindre la neutralité carbone en 2060 »

Dans une allocution à l’occasion de l’ouverture du Sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient (MGI), M. Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce Sommet, a réitéré que le Maroc loue et salue hautement cette initiative ainsi que le forum de l’Initiative verte saoudienne, ajoutant qu’il s’agit là de deux initiatives qui s’inscrivent dans le cadre des efforts que l’Arabie saoudite n’a eu de cesse de déployer pour assurer la protection de l’environnement, ainsi que les actions entreprises pendant sa présidence du G20.

Il a expliqué que ces initiatives «reflètent clairement la vision prospective des dirigeants du Royaume frère d’Arabie Saoudite pour relever les principaux défis liés à l’environnement et au phénomène du changement climatique».

Le Chef du Gouvernement a, à cette occasion, transmis les salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à son frère le Serviteur des deux Lieux Saints, le Roi Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, et à son Prince héritier, SAR le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud, ainsi que les vœux du Souverain de plein succès et de réussite pour cette rencontre internationale de haut niveau, dans la perspective d’approfondir la prise de conscience des enjeux environnementaux contemporains et promouvoir le développement durable dans la région du Moyen-Orient.

Samedi, SAR le Prince Mohammed ben Salmane ben Abdel Aziz al-Saoud avait annoncé que son pays visait à atteindre la neutralité carbone zéro en 2060.

Dans un discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de la première édition du Forum annuel de l’Initiative verte saoudienne à Riyad, le Prince héritier a déclaré que la réalisation de cet objectif passera par l’approche de l’économie circulaire du carbone, conformément aux plans de développement du Royaume, permettant ainsi la diversification de l’économie tout en préservant le rôle de choix que joue le Royaume pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie, compte tenu de la maturité et de la disponibilité des technologies nécessaires pour gérer et réduire les émissions.