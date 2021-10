Akhannouch : « Le gouvernement exploitera ses capacités pour stimuler l’investissement »

Le gouvernement exploitera ses capacités pour stimuler l’investissement et attirer les investisseurs, a affirmé mercredi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion gouvernementale dédiée à la question de l’Investissement, à laquelle ont participé plusieurs ministres, M. Akhannouch a indiqué que les moyens de stimuler l’investissement, notamment dans le secteur privé, avaient été examinés au cours de cette réunion qui fait suite au Conseil des Ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 17 octobre à Fès, qui a mis en évidence la nécessité de consolider les bases de la relance de l’économie nationale, la réunion a abordé de nombreuses questions d’intérêt pour l’investissement privé, a expliqué le chef du gouvernement.

Il a souligné que la promotion des Centres Régionaux d’Investissement (CRI), la résolution des obstacles auxquels les investisseurs pourraient faire face et l’accompagnement des entreprises afin de créer des emplois ont aussi été évoqués. « Le projet de loi de finances comprend d’importants programmes qui contribuent à cet effort », a souligné M. Akhannouch, ajoutant que le nouveau modèle de développement et le programme gouvernemental placent l’emploi et l’investissement au cœur de leurs priorités.