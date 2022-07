Akhannouch : le gouvernement a entamé la mise en œuvre de plusieurs mesures visant la réhabilitation de la profession d’enseignant

Il a été procédé, à cet effet, à la signature d’un accord-cadre portant sur la mise en œuvre, à partir de la prochaine année scolaire, d’un programme de formation des enseignants du primaire et du secondaire à l’horizon 2025, qui mobilisera une enveloppe de 4 milliards de Dirhams sur 5 ans, le but étant de jeter les bases d’une nouvelle architecture de formation de base, a-t-il précisé.

M. Akhannouch, qui répondait à une question lors de la séance mensuelle consacrée à la politique publique à la Chambre des conseillers au sujet de « la réalité du secteur de l’éducation et du plan de réforme », a expliqué que ce programme a pour objectif de consolider la formation de base des étudiants du cycle de licence en éducation et d’en faire un cursus d’excellence et un levier pour un enseignement de qualité, à travers la mise en place d’un système de formation s’étalant sur 5 ans, dont 3 ans de cycle de licence en éducation, une année de qualification au sein des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation et une autre année de stage dans les établissements scolaires.

Le chef du gouvernement a souligné que cette nouvelle stratégie requiert l’amélioration de la qualité de la formation, le développement des aspects pédagogiques au niveau des écoles supérieures des enseignants et la création de nouveaux cycles modernes et de qualité.

Il a relevé que ce programme ambitionne, en outre, d’améliorer l’attractivité des cursus afin qu’ils puissent attirer les étudiants les plus méritants et de consacrer des indemnités aux étudiants inscrits en contrepartie d’activités éducatives au profit des établissements d’enseignement, d’élargir l’offre d’accueil et d’ouvrir, à partir de l’année prochaine, le cycle de licence en éducation aux élèves titulaires d’un Baccalauréat, ainsi qu’aux étudiants titulaires d’un Bac 1 et d’un Bac 2.

M. Akhannouch a fait observer que l’accord-cadre signé permettra, durant les 5 prochaines années, d’augmenter de plus de 5 fois le nombre des enseignants inscrits dans le cycle de licence d’éducation pour l’enseignement primaire et secondaire afin qu’il atteigne, à l’horizon de l’année de formation 2026-2027, plus de 50.000, au lieu de 9.000 étudiants actuellement, en perspective de l’intégration de 80% des nouveaux enseignants dans les cycles primaire et secondaire, à travers ce nouveau cursus de formation.