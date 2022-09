Akhannouch à New York : « Les défis et transformations auxquels est confronté le monde rendent importante l’action multilatérale »

Aziz Akhannouch qui s’est vu confié par le Roi Mohammed VI, la présidence de la délégation marocaine lors de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, estime que la participation du Royaume constitue une opportunité de contribuer à des échanges sur de nombreuses problématiques communes, au plus fort de la crise énergétique et alimentaire et au regard des changements climatiques. » « Le monde fait aujourd’hui face à de nombreux défis et à de grandes transformations auxquels nous sommes tous confrontés, et c’est ici que nous voyons l’importance de l’action multilatérale initiée au sein des Nations Unies », souligne le Chef de gouvernement.

Ce conclave Onusion a été également « l’occasion d’aborder des sujets au moins aussi importants, comme les enjeux liés au système éducatif, afin de faire un état des lieux des efforts déployés se manière d’atteindre les Objectifs de Développement durable fixés à horion 2030 », précise Aziz Akhannouch qui, devant un panel de bon nombre de chefs d’états et de gouvernement, a présenté le grand projet concernant le secteur de l’éducation qui sera mis en œuvre dans notre pays, ainsi que les priorités du pays dans ce domaine. « Notre feuille de route vise à atteindre trois objectifs principaux à horizon 2026 : réduire le taux d’abandon scolaire, augmenter à 70% la proportion d’élèves maîtrisant les connaissances de base ainsi que doubler le nombre d’élèves bénéficiant d’activités parascolaires », a rappelé le Chef de gouvernement dans son intervention.