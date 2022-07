Aides directes : la gestion du programme « Tayssir » confiée à la CDG

Une convention tripartite pour la gestion déléguée du programme « Tayssir » a été signée, vendredi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministère délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

Cette convention fixe les conditions et mécanismes de la gestion déléguée du programme « Tayssir » des transferts monétaires conditionnels, et qui a été attribuée à la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) relevant de la CDG, notamment en termes de gestion et versement des bourses au profit des parents d’élèves bénéficiant du soutien financier.

Cet accord intervient aussi pour activer les orientations royales appelant à une restructuration globale et profonde des programmes et politiques nationaux notamment le soutien et l’élargissement de la protection sociale.

De même, la gestion déléguée du programme Tayssir permettra de préparer les conditions favorables à la mise en place du système de registre social unifié et d’anticiper les défis et enjeux y afférents.

Selon le ministre de l’Éducation nationale, cet accord vise à simplifier les démarches pour faciliter l’accès des familles aux aides financières dans les meilleurs délais et circonstances afin de bénéficier de ce soutien et accompagner la scolarisation des élèves. Selon la même source, cette convention, qui vise à améliorer les services rendus aux familles, aura un impact positif sur la réduction de la déperdition scolaire, la garantie de scolarisation d’un grand nombre d’élèves et l’amélioration de la qualité des apprentissages, a-t-il ajouté, mettant en avant la volonté de transformer ces aides familiales en « allocations mensuelles », indexées au registre national.

Par ailleurs, il sera procédé à la digitalisation des procédures liées au programme « Tayssir », et ce à travers une plateforme numérique, tout en misant sur la proximité et la qualité de service requise pour les bénéficiaires de ce programme social.

En vertu de cette convention, la CNRA s’engage ainsi à assurer une gestion déléguée efficiente et efficace de l’ensemble des prestations fournies par le programme « Tayssir » au profit des parents d’élèves, notamment la dématérialisation des inscriptions et de réinscription et le contrôle d’éligibilité des bénéficiaires, ainsi qu’à élaborer des rapports sur l’avancement des opérations qui seront soumis aux ministères de l’Éducation nationale et de l’Économie et des Finances.