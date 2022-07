Aid Al Adha : Les prix des moutons entre 2 000 et 4 200 DH en moyenne

Selon le système « Assaar » de suivi des prix des produits agricoles et alimentaires du ministère de l’Agriculture, 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 2.800 DH.

Les prix de vente moyens au niveau national des animaux destinés à l’abattage de Aid Al Adha, pour les différentes espèces, relevés pour la journée du 6 juillet, s’établit comme suit :

– Le prix des moutons au niveau national varie entre 2.000 et 4.200 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 2.800 DH.

– Pour les brebis, le prix fréquent observé varie entre 900 et 1.700 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 200 DH.

– Quant aux chèvres, le prix fréquent observé varie entre 500 et 1100 DH/tête. 75% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 000 DH.

– Concernant les boucs, le prix fréquent observé varie entre 850 et 1.950 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 300 DH.

Le système Assaar permet de remonter à partir des enquêtes quotidiennes menées par les services du ministère, les prix de l’ensemble des filières agricoles (fruits et légumes, céréales, légumineuses, animaux vivants … etc) aux quatre stades de vente (Gros, détail, GMS et souks hebdomadaires).