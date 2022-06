Agroalimentaire : L’ONSSA lance ses « Coopdays » de sensibilisation

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a lancé, mercredi à Rabat, ses « Coopdays » sous le thème « L’autorisation sanitaire de l’ONSSA : une obligation réglementaire pour les unités de l’industrie agroalimentaire ».

Les « Coopdays » ont pour objectif de sensibiliser les coopératives œuvrant dans le secteur de l’agroalimentaire sur l’obligation de l’obtention de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA.

Dans une allocution de circonstance, le directeur régional de l’ONSSA Rabat-Salé-Kénitra, Youssef Lhor, a exprimé l’importance de ces premières journées de sensibilisation dans le but de convaincre toutes les coopératives qui produisent, transforment, conditionnent, stockent et étiquettent les denrées alimentaires afin de les distribuer sur le marché national, de l’obligation d’obtenir l’autorisation sanitaire de l’Office.

Dans ce cadre, M. Lhor a invité toutes les coopératives qui ne disposent pas d’une autorisation sanitaire à régulariser leur situation avant de poursuivre leur activité, notant que les propriétaires de ces coopératives devront communiquer avec les directions régionales de l’ONSSA afin de déposer une demande de l’autorisation sanitaire.

« Ces journées, qui sont lancées aujourd’hui dans la région de Rabat, s’inscrivent dans le cadre du programme de sensibilisation organisé par le bureau à l’échelle nationale dans plusieurs villes, dont Casablanca, Tanger, Meknès, Beni Mellal, Marrakech, Agadir, Errachidia, Laâyoune et Oujda », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que ces campagnes de sensibilisation s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de l’Office qui repose sur le principe d’une communication rapprochée avec l’ensemble des acteurs et professionnels du domaine de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Les unités de production, de traitement, de transformation, d’emballage, de conditionnement, d’entreposage et d’étiquetage de tout produit alimentaire en vue de sa mise sur le marché, qui ne disposent pas de l’autorisation sanitaire de l’ONSSA, sont considérées comme non conformes à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

À ce jour, 9.677 entreprises et établissements œuvrant dans le secteur de l’industrie agroalimentaire au niveau national sont autorisés et régulièrement contrôlés sur le plan sanitaire par l’ONSSA.