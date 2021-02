Agriculture solidaire : Plus de 16 projets d’un coût de 335 MDH réalisés au niveau de Rehamna

Ces données ont été présentées lundi, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, à l’occasion de l’inauguration, à la commune Ouled Hassoun, d’une unité de valorisation du lait de chèvre.

Ces projets, dont le nombre de bénéficiaires s’élève à 18.500 personnes, concernent le cactus (2 projets), l’olivier (1 projet), l’apiculture (1 projet), le cumin (1 projet), le grenadier (2 projets), le quinoa (1 projet), les plantes aromatiques et médicinales (1 projet), le lait de vache (1 projet), le lait de chèvre (2 projets), la viande rouge (2 projets), le poulet beldi ou bio (1 projet), en plus de différentes chaines (1 projet).

Ces projets, qui auront une grande valeur ajoutée, permettront de créer 1,1 millions de journées de travail annuellement et contribueront, sans nul doute, à la préservation de l’environnement et à une meilleure adaptation aux changements climatiques.

En chiffres, les projets d’agriculture solidaire ont permis au niveau de cette province, la plantation de 26.500 ha de cactus, d’oliviers et de grenadiers, 4600 ha d’atriplexe, la construction et l’équipement de 15 unités de valorisation de produits, le forage et l’équipement de 30 points d’eau, la mise en place de 7 barrières hydrauliques pour l’alimentation de la nappe phréatique, la construction de 4 unités de production de l’orge pour l’alimentation du bétail et la distribution de 2.100 ruches d’abeilles, 2.316 chèvres et 1.675 moutons de race sardi.

