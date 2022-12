Agriculture : le SIAM fait son retour à Meknès du 2 au 7 mai 2023, le Royaume-Uni à l’honneur

Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) se tiendra du 2 au 7 mai prochain à Meknès sous le thème «Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable», a annoncé ce jeudi le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, après une absence de trois années pour les considérations sanitaires liées au Covid-19, la prochaine édition du SIAM accueillera le Royaume-Uni comme pays à l’honneur, indique le ministère dans un communiqué.

Déployé sur une superficie de 18 ha dont 11 ha couverts, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, devrait accueillir 900.000 visiteurs, 1400 exposants et 65 pays participants, note le ministère.

Le Salon sera organisé autour de 10 pôles différents (Régions, institutionnels et sponsors, international, produits du terroir, machinisme, produits, agrofourniture, élevage, provendiers, nature et vie) et abritera près de 40 conférences sur différentes thématiques en relation avec le thème de l’édition et avec les actualités agricoles.

Le choix du Royaume-Uni reflète l’excellence des relations ancestrales qui lient les deux pays et offre aux participants une belle opportunité pour découvrir et explorer la richesse et la diversité de l’agriculture britannique, indique-ton

A noter que l’Association du Salon International de l’Agriculture du Maroc (SIAM) a tenu, mardi à Rabat, son Conseil d’administration sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, en présence du Président de l’Association, Noureddine Boutayeb et des membres du Conseil d’administration.

Le Conseil a fait le point sur la dernière édition du SIAM tenue en 2019, qui avait attiré 850.000 visiteurs et 595 journalistes représentant les médias nationaux et internationaux. Elle avait accueilli la Suisse comme pays à l’honneur et connu l’organisation de 35 conférences et la signature de 42 conventions, rappelle-t-on.