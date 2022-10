Agriculture: le Maroc et l’Arabie Saoudite discutent du renforcement de la coopération bilatérale

Le renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Arabie Saoudite dans le domaine agricole a été au centre d’une réunion, tenue lundi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, et le ministre saoudien du Commerce, Majid Ben Abdullah Al Qasabi.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont passé en revue le bilan de la coopération dans le domaine agricole ainsi que les perspectives de développement de cette coopération.

Les deux parties se sont également félicitées de la qualité et du niveau des relations entre les deux pays dans le domaine agricole et ont exprimé le souhait de renforcer et d’élargir davantage cette coopération, notamment sur le plan des échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires, la promotion des investissements dans le domaine agricole ainsi que le renforcement de la coopération technique notamment autour de la filière phoenicicole et dans le domaine du dessalement.

Notons que les exportations agricoles marocaines vers l’Arabie Saoudite sont constituées principalement d’agrumes, sucre, olives en conserves, tomates, fromages fondus, semoule de blé dur et légumes. Par ailleurs, les importations marocaines des produits agricoles sont constituées principalement de dattes, biscuits et pâtes alimentaires.