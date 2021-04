Agriculture: La valeur ajoutée prévisionnelle à 130 milliards de DH en 2021

Cette prévision confirme la résilience du secteur agricole construite le long des dernières années et des efforts et d’investissement consentis pour développer une infrastructure productive solide et durable, indique le ministère dans un communiqué.

« Après deux campagnes sèches et le contexte sanitaire lié à la pandémie, le secteur agricole devrait connaître une croissance significative par rapport à 2020, absorbant ainsi les baisses successives de 2019 et 2020 et réalisant une croissance additionnelle », relève la même source.

Ainsi, la production prévisionnelle des trois céréales principales au titre de la campagne 2020/21 est estimée à 98 millions de quintaux (Mqx), soit une hausse de 54,8% en comparaison avec la moyenne de cinq ans (63,3 Mqx) et de 206% par rapport à la campagne précédente, fait savoir le ministère. En dehors des céréales, les autres cultures affichent un état favorable notamment la betterave à sucre dont la récolte a déjà commencé, précise la même source.

Les agrumes et les oliviers en stade de floraison affichent de bonnes perspectives mais restent tributaires de l’évolution des conditions météorologiques, particulièrement les températures du mois de mai et juin.

Par ailleurs, et grâce aux disponibilités fourragères sur parcours et à la bonne campagne céréalière en vue, la situation alimentaire du cheptel s’est nettement améliorée depuis le début de la campagne annonçant une reprise du secteur de l’élevage après deux campagnes de sécheresse.

(Avec MAP)