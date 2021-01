Agriculture : des routes directes vers l’Europe de l’Est pour les fruits et légumes marocains

Vingt-huit producteurs et opérateurs marocains de fruits et légumes ont rencontré, Jeudi 28 Janvier, des représentants des trois principales entreprises de logistique de Pologne pour explorer les moyens d’accroître les exportations de produits frais marocains vers l’Europe de l’est.

La pologne est l’un des plus grands importateurs de petits agrumes au monde, qui s’approvisionne principalement des pays européens comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce. Le pays est également un importateur important de fruits et légumes de contre-saison.

« Après avoir rencontré des acheteurs potentiels en Pologne, il nous est paru évident que le principal obstacle à l’augmentation de notre part de marché est le manque d’accès direct aux acheteurs », a déclaré Achour Daoudi de Moroccan Taste, un des participants à cette rencontre.

Les opérateurs marocains et Morocco Foodex ont travaillé avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) avec le soutien financier de l’Union européenne pour développer des solutions qui permettraient d’acheminer directement les fruits et légumes marocains vers la Pologne à des prix compétitifs.

L’expert en agro-industrie de la FAO, Florent Tomatis, a déclaré qu’une étude récente a montré que sans une plateforme agro-logistique établie en Pologne pour les produits marocains, il est très difficile de garantir aux acheteurs polonais la livraison d’un produit de bonne qualité, en bonne quantité et dans les délais.

Au cours de la réunion, les opérateurs marocains et les opérateurs agro-logistiques polonais ont discuté des scénarios possibles pour la mise en place de telles plates-formes, y compris les coûts et autres exigences.

Othman Tlemcani, banquier principal à la BERD, a précisé que ces efforts faisaient partie d’une initiative financée par l’union européenne, la FAO et la BERD pour améliorer les débouchés commerciaux à haute valeur ajoutée pour le secteur horticole marocain.

El Mehdi El Alami, directeur de la promotion et du développement de Foodex (Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations), a ajouté que ces échanges leur ont donné « des idées très concrètes sur la manière de placer les produits frais marocains en Pologne, et de là éventuellement dans d’autres pays d’Europe de l’est. Il appartient maintenant aux opérateurs de construire les consortiums nationaux et les partenariats en Pologne nécessaires pour que cela se concrétise ».