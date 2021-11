Agriculture : Coup d’envoi d’un roadshow national sur l’agrégation agricole « nouvelle génération »

Organisé à l’initiative de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), en étroite collaboration avec l’ensemble des directions régionales de l’Agriculture, cet événement a pour principal objectif de sensibiliser et mobiliser les différents acteurs et intervenants pour dynamiser le processus de mise en place des projets d’agrégation de nouvelle génération, une approche d’organisation professionnelle dans les différentes chaînes de valeur agricoles.

Programmé pour couvrir toutes les régions du Royaume, ce roadshow est l’occasion de faire le point sur l’état des lieux et les acquis de l’agrégation agricole et de présenter son renforcement par le nouveau dispositif réglementaire avec la mise en œuvre de deux nouveaux arrêtés d’application de la loi 04-12 portant sur l’agrégation agricole et qui renforcent le partenariat entre les agrégateurs et les agrégés.

Ce dispositif apporte une importante simplification et assouplissement des procédures ainsi qu’une révision des critères et des normes d’éligibilité, l’intégration de nouveaux modèles d’agrégation et de nouvelles filières de production, la mise en place d’un taux préférentiel pour les incitations octroyées au matériel d’élevage ainsi que pour l’aménagement hydro-agricole et le matériel d’équipement agricole.

Selon le ministre de l’Agriculture, l’Etat lance une nouvelle génération de projets d’agrégation agricole qui joueront le rôle de pôles régionaux et nationaux de transmission des nouvelles technologies notamment aux petits et moyens agriculteurs. Plus de 200 projets d’agrégation nouvelle génération ont été identifiés dans différentes régions du Royaume dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie (Génération Green 2020-2030), précise-t-il.