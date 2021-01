Agriculture bio : une opportunité pour les petits agriculteurs

Des petites parcelles de terrain, avec comme seule main d’œuvre le propriétaire et sa famille, sont exploitées dans la production de légumes comme les navets, les carottes, la betterave et le brocoli. C’est une activité très prenante, le travail de la terre démarre en septembre pour espérer les premiers résultats en avril. La production est le plus souvent vendue sur place. Dans de rares cas, un circuit de livraison est organisé pour acheminer la production jusque dans les villes voisines de Mohammédia et Casablanca.