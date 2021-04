Agriculture: 4,5 MMDH programmés en soutien aux investissements privés en 2021

« Le programme d’emploi au titre de 2021 s’élève à 4,5 MMDH, en augmentation de 7% par rapport au programme de 2020 (4,2 MMDH), traduisant ainsi la poursuite de l’effort de l’Etat pour le soutien des investissements privés dans le secteur agricole », indique le ministère dans un communiqué sur la réunion du Comité technique du Fonds de Développement Agricole (FDA), tenue récemment.

Cette réunion a porté sur les réalisations financières et physiques du FDA au titre de l’exercice 2020 et le programme d’emploi au titre de l’exercice 2021, fait savoir la même source.

Le comité a ainsi examiné les investissements agricoles effectués au titre de l’exercice 2020 et ayant bénéficié des incitations financières de l’Etat. Il a également validé le programme d’emploi du fonds au titre de l’exercice 2021.

La nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 » lancée par Sa Majesté Le Roi en février 2020, a prévu la mise en place de nouvelles incitations pour l’accompagnement de sa mise en œuvre, impliquant une refonte du système incitatif du FDA, rappelle le communiqué.

Le comité a pris acte avec satisfaction des orientations de cette refonte, centrée sur l’agriculteur et visant notamment, une simplification des procédures et une digitalisation ambitieuse des services.

Par ailleurs, le ministère indique que le bilan des réalisations montre une progression continue des investissements agricoles réalisés et ayant bénéficié des différentes offres incitatives du fonds, passant de 8,6 MMDH en 2019 à 9,7 MMDH en 2020.

Cette dynamique se poursuivra au cours de 2021 dont le niveau d’investissement prévisionnel devrait dépasser 10 MMDH, marquant l’effet de levier généré par le FDA.

L’inclusivité du système incitatif et l’appui privilégié aux petits agriculteurs par des conditions incitatives plus avantageuses s’est traduit par la prépondérance, depuis 2014, de la part des investissements réalisés au niveau des petites exploitations agricoles (moins de 10 ha) qui ont capté 58% des incitations distribuées en 2019 et 2020.

Le comité a enregistré avec satisfaction les réalisations accomplies à travers le soutien financier du FDA dans le cadre du Contrat Programme de développement des Industries Agro-Alimentaires mené conjointement par les Départements de l’Agriculture et de l’Industrie.

Ainsi, les engagements du FDA s’élèvent à 602 millions de dirhams (MDH) au titre de sa contribution à la création ou à la mise à niveau de 178 unités de valorisation de produits agricoles frais d’origine végétale ou animale (20% en moyenne de l’investissement).

Le bilan à date de ce contrat-programme concerne 267 projets (81% de l’objectif) pour un investissement global de 7,5 MMDH (63% de l’objectif) bénéficiant d’un soutien public (FDA ou FDII) de 1,27 MMDH (57% de l’objectif).

Ces projets permettront la création d’environ 19 850 ETP (52% de l’objectif) et de générer un chiffre d’affaires additionnel de 22,2 MMDH (53% de l’objectif) dont 28% à l’export.

Les incitations distribuées à travers le FDA ont également permis l’équipement à ce jour de près de 647.000 ha en irrigation localisée contribuant ainsi à améliorer la résilience de l’agriculture nationale face aux changements climatiques.

Il s’agit aussi du renforcement du niveau de la mécanisation des exploitations agricoles à travers l’acquisition de 2.600 tracteurs en moyenne par an sur la période 2010-2020 et de l’amélioration du cheptel national par le soutien à la production de reproducteurs ovins de races sélectionnées, dont le nombre est passé de 54 000 têtes en 2010 à 234 000 têtes en 2020.

Présidé par le Département de l’Agriculture, ce comité est constitué des représentants du Ministère de l’Economie des Finances et de la Réforme de l’Administration, du Ministère de l’Intérieur et du Crédit Agricole du Maroc.

(Avec MAP)