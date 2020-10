Agriculture : 38 milliards de dirhams à investir à moyen terme

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné l’importance qui doit être accordée à l’agriculture et au développement rural dans la dynamique de relance économique, relevant que le contexte actuel exige de soutenir la résilience de ce secteur-clé et d’accélérer la mise en œuvre de tous les projets agricoles. Outre la dynamisation de l’investissement et de l’emploi, « ce dispositif, adossé à la nouvelle stratégie agricole, contribuera à la valorisation de la production agricole nationale et facilitera le processus d’insertion professionnelle en milieu rural », a affirmé le Souverain dans un discours adressé au parlement, à partir du Palais Royal de Rabat, à l’occasion de l’ouverture de la 1-ère session de la 5-ème année législative de la 10-ème législature.

Sa Majesté le Roi a relevé que l’un des leviers essentiels de cette stratégie est l’opération de mobilisation d’un million d’hectares de terres agricoles collectives, au profit des investisseurs et des ayants droit, précisant que le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme. Cet effort d’investissement permettra de générer une valeur ajoutée représentant annuellement l’équivalent de deux points supplémentaires de PIB environ, a noté le Souverain, ajoutant qu’il favorisera également d’importantes créations d’emplois au cours des prochaines années.

« Pour cela, il convient de renforcer la coordination et la collaboration entre les secteurs concernés et de mettre en place un environnement incitatif à destination des jeunes du monde rural, par la création d’entreprises et l’appui à la formation, notamment dans les métiers et les services liés à l’agriculture », a dit SM le Roi.