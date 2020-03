Aggravation du déficit commercial à fin janvier (Office des changes)

En effet, les échanges commerciaux au titre des biens ont enregistré à cette date un accroissement des importations (+559 millions de dirhams MDH) plus important que celui des exportations (+ 288 MDH), explique l’Office des changes qui vient de publier ses indicateurs des échanges extérieurs, notant que le taux de couverture est resté stable à 59,8%.

La hausse des importations de biens est due à l’augmentation des importations de produits énergétiques (+871 MDH), des achats de produits alimentaires (+524 MDH), de produits finis de consommation (+362 MDH) et de biens d’équipement (+319 MDH). En revanche, les importations de demi produits et de produits bruts ont baissé respectivement de 988 MDH et 478 MDH.

S’agissant des exportations, elles se sont établies, au titre du premier mois de 2020, à 24,36 MMDH contre 24,07 MMDH un an auparavant (+1,2%), souligne l’Office qui précise que cette évolution fait suite à l’accroissement des exportations notamment des secteurs de l’agriculture et agro-alimentaire (+2% à 6,6 MMDH), du textile et cuir (+3,6% à 2,91 MMDH), de l’aéronautique (+2,7% à 1,34 MMDH), de l’automobile (0,1% à 7,023 MMDH) et de l’industrie pharmaceutique (+35,6% à 99 MDH).

En revanche, les ventes du secteur des phosphates et dérivés, du secteur « autres extractions minières » et celles du secteur électronique ont enregistré des baisses respectives de 364 MDH, 109 MDH, et 31 MDH.

Par ailleurs, la balance des échanges de services a affiché un excédent en hausse de 17,2% à 8,03 MMDH à fin janvier 2020, note la même source, expliquant cette évolution par la hausse des exportations de 5%, conjuguée à la baisse des importations de 5,3%.

(Avec MAP)