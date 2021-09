Agadir: Une formation sur le e-commerce des produits de la pêche

Cette action qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action d’AHP en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie Verte et Numérique, vise à renforcer les capacités du personnel en matière de marketing digital et rendre leurs produits plus accessibles et plus compétitifs, indique un communiqué d’AHP.

Ce workshop permettra, aussi, aux bénéficiaires d’acquérir les outils modernes de promotion et de vente des produits de la mer, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour intégrer des outils performants de la gestion marketing et augmenter les ventes.

La durée de prestation est de 3 jours et aura lieu à la Cité d’innovation à Agadir, selon le communiqué qui précise qu’AHP assurera l’organisation des sessions et livrera vers la fin des certificats de participation.

Le dossier de candidature doit être envoyé par mail avant le 15 Sept 2021, précise la même source.