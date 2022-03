Agadir se recueille pour ses disparus du séisme de 1960

Le programme de la commémoration du 62ème anniversaire de la reconstruction de la ville d’Agadir est lancé. Au cimetière d’Ihchach, comme chaque année, dans une atmosphère œcuménique, un rituel collectif de prières et d’implorations pour le repos des âmes des victimes des disparus dans la catastrophe, a eu lieu lundi. Dans une symbolique de tolérance et de solidarité, cette cérémonie de recueillement a été menée avec la participation d’un prêtre, d’un imam et d’un rabbin. Les gadiris de toutes confessions étaient aussi nombreux à cette commémoration.

C’était l’occasion de rendre hommage également aux Forces Armées Royales et aux armées des nations amies qui sont intervenues pour secourir les rescapés de la catastrophe et leur donner les premiers soins. Pour rappeler leur contribution, une exposition de photos de ces moments d’actions et de secours a été dressée en gratitude et reconnaissance à ces corps armés.

Le lancement des activités commémoratives du 62ème anniversaire de la reconstruction d’Agadir a été marqué également par une visite de chantiers du Programme de développement urbain.

Autorités locales et élus locaux ont ainsi effectué une visite à l’ancien siège de Bank Al-Maghrib, qui est en passe de trouver une seconde vie à travers sa nouvelle vocation de Musée de la reconstruction et de la mémoire de la ville d’Agadir. A noter que pour sa reconversion et sa réhabilitation, l’édifice absorbera au total un investissement global de 41,5 MDH. L’achèvement de ce chantier d’envergure est prévu cette année 2022.

Les responsables locaux se sont par ailleurs rendus à la place Al Wahda sur la corniche d’Agadir pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de la zone touristique s’inscrivant dans le Programme de développement urbain de la ville. C’était aussi l’occasion de suivre un exposé sur le programme de réutilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage des espaces verts au niveau du Grand Agadir et ce, pour un investissement global de 3,4 MDH.

La commémoration du 62ème anniversaire de la reconstruction d’Agadir constitue ainsi une occasion pour souligner les ambitions du PDU pour cette métropole en perpétuelle renaissance et développement. «En tant que chantier royal, le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir 2020-2024 rassemble plusieurs projets touristiques, culturels, sportifs et écologiques, dont la réalisation avance à grands pas », a rappelé le président du Conseil de la ville, Aziz Akhannouch, dans ce contexte.

«La dynamique que connaît la ville sera appuyée par la mise en place d’un ensemble de projets grandioses faisant partie du programme de la commune d’Agadir, notamment ceux au profit des quartiers marginalisés», a-t-il ajouté.