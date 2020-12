Agadir se dote d’une vingtaine de terrains de proximité

A Agadir, ce sont ainsi pour le moment vingt terrains de proximité répartis à travers la ville qui ont été construits. Les travaux de ce projet sportif et social ont commencé en juin dernier. Il devrait être finalisé fin 2021, après branchement aux réseaux d’eau et d’électricité ainsi qu’équipement des abords de ces structures à travers des mobiliers urbains. Cette opération vise le renforcement des équipements sociaux de base et l’amélioration du cadre de vie des populations dans le cadre du Plan de développement urbain d’Agadir. Elle consiste en l’aménagement de terrains équipés en gazon synthétique, d’éclairage solaire et d’une clôture.