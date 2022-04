Agadir : le maire Aziz Akhannouch s’enquiert de l’état d’avancement de plusieurs projets

Parmi les principaux projets de cette visite, figure en premier lieu la ligne de Trambus d’Agadir. C’est un projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024, et qui proposera aux habitants et aux visiteurs de la ville une nouvelle offre de déplacement sur le territoire et permettra à chacun de choisir son mode de déplacement grâce à une offre de qualité complète, couplée à la desserte des quartiers et des zones urbaines clés de la ville.

Par ailleurs, la délégation a effectué une visite aux quartiers de Taddart et Anza touchés récemment par les inondations.

A cette occasion, les directeurs de la Société Al Omrane, de la Régie Autonome Multi-Services d’Agadir (RAMSA) et de l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa ont passé en revue les mesures entreprises pour éviter une telle situation.

La délégation s’est rendue également, à la zone touristique dont la fin des travaux d’aménagement est prévue avant les prochaines vacances d’été.