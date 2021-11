Agadir : Le Conseil de la ville réuni pour mettre en place ses commissions

Présidée par le maire Aziz Akhannouch, cette réunion intervient après celle tenue le 27 octobre dernier pour l’adoption du règlement intérieur et précède une autre session extraordinaire prévue très prochainement pour le vote du budget.

Le Conseil de la commune urbaine d’Agadir a tenu ce vendredi, une session extraordinaire, consacrée à l’élection des présidents et leur adjoint des cinq commissions permanentes du Conseil. Le RNI a remporté la présidence de la majorité de ces commissions. Les élus ont procédé aussi à l’élection de leurs représentants au sein du conseil d’administration de la RAMSA et de leurs représentants au sein des établissements scolaires.

Présidée par le maire Aziz Akhannouch, cette réunion intervient après celle tenue le 27 octobre dernier pour l’adoption du règlement intérieur et précède une autre session extraordinaire prévue très prochainement pour le vote du budget.

Pour rappel, le RNI est arrivé en tête des élections communales du 08 septembre dernier au niveau de la commune d’Agadir, en remportant 28 sièges sur un total de 61. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a occupé la 2ème place avec 6 sièges, suivi du Parti Justice et développement (PJD) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 5 sièges chacun, tandis que la parti de l’Istiqlal (PI) s’est placé en 5ème position avec 4 sièges. D’autres formations politiques se sont partagées les 13 autres sièges restants de la commune.

Le 24 septembre dernier, Aziz Akhannouch a été élu président du Conseil.