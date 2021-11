Agadir : Le Conseil communal approuve son budget 2022

Pour financer et mener à bien les chantiers du programme de développement urbain, la ville nécessite 1,09 milliard de DH pour couvrir les besoins de ces chantiers et ses arriérés 2020 et 2021 ainsi que ses échéances 2022.

Opération bouclée. Le Conseil communal d’Agadir a approuvé ce matin à l’unanimité son budget pour 2022. C’était sous la présidence du maire Aziz Akhannouch. Pour le prochain exercice, la collectivité locale dispose d’une enveloppe globale de recettes de fonctionnement de plus de 550 millions de DH, soit un hausse de 8,51% par rapport à l’exercice précédent, a indiqué l’élu dans son intervention d’ouverture de la séance. Dans ce budget, un montant de 408 millions de DH est alloué aux dépenses de fonctionnement. Le solde budgétaire est ainsi de 142 millions de DH, soit un accroissement de 33% par rapport à 2021. Il sera investi dans des projets tels que la réalisation de terrains de proximité, des maisons de jeunes et établissements d’accueil d’enfants en situation de rue. Au programme également la construction de crèches et un refuge pour les chiens errants notamment.

Mais la collectivité devra se réinventer, pour financer et mener à bien les chantiers du programme de développement urbain. Elle aura besoin de 1,09 milliard de DH pour couvrir les besoins de ce chantier et ses arriérés 2020 et 2021 ainsi que ses échéances 2022. Sa capacité d’endettement auprès du FEC étant de 400 millions de DH, il faudra donc trouver d’autres moyens de financement pour le reste de la dette. Le président de la Commune a justement mis en exergue l’importance de la gouvernance et de trouver des solutions innovantes pour aller de l’avant et développer la ville.