Agadir: lancement et suivi de plusieurs projets de développement

Le président du conseil de la ville d’Agadir, Aziz Akhannouch, accompagné du wali de la Région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, a procédé, au lancement et au suivi de plusieurs projets de développement s’inscrivant dans le cadre du Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024) .

Le président du Conseil communal d’Agadir et le wali ont ainsi donné le coup d’envoi des travaux de construction de deux trémies au droit du carrefour de l’avenue Abderrahim Bouabid et le barreau Est-Ouest.

De même, il a été procédé à la présentation du projet de la Voie de Contournement Nord-Est du Grand Agadir qui liera l’aéroport Al Massira au port d’Agadir, ainsi que le projet de mise à niveau de l’autoroute liant ces deux infrastructures.

Ces différents projets visent le renforcement des infrastructures et du réseau routier pour une meilleure mobilité au niveau de la ville d’Agadir.