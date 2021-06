Agadir : Lancement de l’enquête publique relative au nouveau plan d’aménagement urbain

L’opération qui se poursuit jusqu’au 23 juillet, au niveau de la commune urbaine d’Agadir permettra à la population, de consulter, durant un mois, le dossier d’enquête et de recueillir les observations et oppositions du public.

L’Agence urbaine d’Agadir avait lancé une réflexion à propos du projet du plan d’aménagement du nouveau pôle urbain d’Agadir, depuis 2018, avec l’appui de plusieurs services locaux pour mieux valoriser ce document. L’aire d’aménagement du nouveau pôle urbain d’Agadir revêt un positionnement stratégique au sein de l’armature urbaine de l’agglomération du Grand Agadir. D’une part, cette zone constitue une réserve foncière pour répondre aux enjeux de développement et aux besoins de la ville en matière d’équipements et d’infrastructures. D’autre part, cette zone englobe déjà des infrastructures structurantes tel que le Grand stade d’Agadir, le Centre hospitalier universitaire, en cour de finalisation, et des écoles supérieurs telles que la Faculté de médecine et de pharmacie, l’École nationale des sciences appliquées (ENSA).

Étalé sur une superficie de 1.200 hectares, ce plan vise à développer une zone urbaine accompagnant la nouvelle dynamique d’investissement, à travers la projection de secteurs pouvant accueillir de nouvelles activités en adéquation avec les vocations actuelles d’Agadir, et ayant la capacité suffisante pour rattraper le déficit en matière d’équipements dédiés aux projets publics et privés dans les domaines de sport, santé, formation, et recherche universitaire.

Ledit plan d’aménagement est articulé sur trois sous pôles : Il s’agit du pôle sport, d’environ 429 hectares, autour du grand stade d’Agadir, un pôle santé-formation d’environ 339 hectares aux alentours du CHU, et une zone d’urbanisation.