Agadir : L’ADA lance une initiative pour la promotion des produits du terroir

Il s’agit de la mise en place d’un Kiosque au profit des coopératives, afin de les aider à commercialiser leurs produits du terroir, en cette période difficile de la Covid-19.

Ce nouveau concept s’est fait au départ de la ville d’Agadir et se dupliquera par la suite dans d’autres villes du Royaume dont la prochaine destination sera Rabat, selon un communiqué de l’agence.

Aussi, ce nouveau concept vient renforcer l’ensemble des actions pilotées par l’ADA qui a multiplié ses efforts et a continué à aller de l’avant depuis le début de la pandémie en renforçant la promotion des produits du terroir au niveau des grandes et des moyennes surfaces, en organisant le Concours Marocain des Produits du Terroir pour stimuler et motiver les coopératives en reconnaissance de leurs efforts et en travaillant activement sur la mise en place prochainement d’un nouveau site web dédié exclusivement à la promotion électronique des produits du terroir afin de mettre en relation directe producteurs de terroir et les consommateurs nationaux et internationaux ce qui se répercutera d’une manière très positive sur les GIE et les coopératives, conclut la même source.