Africa CDC : l’Institut Pasteur du Maroc et le Centre biomédical du Rwanda désignés centres d’excellence pour la vaccination contre la Covid-19

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), une institution technique spécialisée de l’Union africaine (UA), a désigné l’Institut Pasteur de Casablanca et le Centre biomédical du Rwanda de Kigali pour faire partie d’un Réseau de centres d’excellence (CoE) pour la vaccination contre la Covid-19.

« L’Institut Pasteur du Maroc et le Rwanda Biomedical Center ont tous deux démontré leur efficacité dans le déploiement de la vaccination Covid-19 dans leurs pays respectifs. Par exemple, le Maroc a vacciné plus de 80% de sa population cible. Le Rwanda a vacciné environ 25% de sa population éligible et vise à atteindre une couverture de 40% d’ici la fin de 2021 », indique Africa CDC dans un communiqué.

Rappelant que l’Afrique n’a vacciné qu’environ 5% de sa population au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé un objectif de couverture de 70% pour maîtriser la pandémie, Africa CDC souligne que son réseau de centres d’excellence pour la vaccination devrait fournir des services de renforcement des capacités aux professionnels de différents États membres à travers l’Afrique et partager les meilleures pratiques sur la gestion des centres de vaccination, la logistique de la distribution des vaccins ainsi que sur l’engagement communautaire et la communication des risques.

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l’Union africaine dont l’objectif est de renforcer les capacités des institutions de santé publique africaines pour détecter et répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies.