Aéroports du Maroc: plus de 12 millions de passagers en 8 mois

Les aéroports du Royaume ont enregistré à fin août dernier, un volume de trafic commercial de 12.294.484 passagers et 108.640 mouvements aéroportuaires, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Au titre des huit premiers mois de 2022, les aéroports du Maroc continuent d’afficher des taux de récupération en progression par rapport à la même période de 2019, en accueillant 74% des passagers et 78% des mouvements aéroportuaires, indique l’Office dans un communiqué.

Durant le mois d’août 2022, les aéroports du Royaume ont enregistré un volume de trafic commercial de 2.473.495 passagers et de 18.918 mouvements aéroportuaires, soient des taux de récupération, respectivement, de 94% et 91% par rapport à la même période de l’année 2019, précise la même source.

L’aéroport Casablanca Mohammed V, première plateforme aéroportuaire du Royaume, a accueilli 4.659.571 passagers via 42.288 vols à fin août, soit des taux de récupération respectivement de l’ordre de 67% et 69% par rapport à la même période de 2019.

Durant le mois d’août, cet aéroport a enregistré un trafic aérien de 957.146 passagers à travers 7.522 vols, représentant 82% du trafic aérien passagers et 79% des vols enregistrés durant le mois d’août 2019.

Et de noter que la plupart des aéroports ont atteint, voire dépassé, durant le mois d’août 2022, le volume du trafic aérien passagers enregistré durant la même période de 2019.

Cette tendance haussière a été constatée dès le début de la saison estivale, fait remarquer l’ONDA, ajoutant que durant la période du 5 juin à fin août, plusieurs aéroports ont dépassé le niveau d’activité de 2019, en enregistrant des taux de récupération qui dépassent les 100% (Agadir : 111%, Tanger : 127%, Fès : 115%, Nador : 142%, Oujda : 129%, Tétouan : 359% et Essaouira : 139%).

La récupération se consolide également durant les huit premiers mois pour les aéroports des régions du Nord (Tanger et Tétouan) et de l’Oriental (Oujda et Nador) qui ont enregistré des taux de récupération supérieurs ou égaux à 100% par rapport à la même période de 2019 (Tétouan : 364%, Oujda : 115%, Nador : 108%, Tanger : 100%).

En ce qui concerne le trafic domestique, il a enregistré un taux de récupération de l’ordre de 67% pour la période de janvier à fin août avec 1.334.903 passagers accueillis. En août, ce taux est de 76% par rapport à la même période de l’année 2019, avec 224.973 passagers accueillis durant ce mois. Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 10.959.581 passagers à fin août, soit un taux de récupération de 74% par rapport à la même période de 2019.

Pour le seul moi d’août 2022, les aéroports du Royaume ont accueilli 2.248.522 passagers, soit un taux de récupération de l’ordre de 97% par rapport à la même période de 2019. L’Europe, qui représente plus de 83% du trafic aérien international, a enregistré durant le mois d’août, un taux de récupération de l’ordre de 105% par rapport à août 2019.

S’agissant des mouvements aéroportuaires, le trafic a atteint 108.640 mouvements aéroportuaires pour les huit premiers mois 2022, ce qui représente 78% des mouvements aéroportuaires enregistrés durant la même période de 2019.

Durant le mois d’août, il y a eu 18.918 mouvements aéroportuaires, contre 20.678 mouvements enregistrés durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 91%. Le fret aérien s’est établi, quant à lui, 46.760 tonnes à fin août, soit un taux de récupération de 74%. Durant le mois d’août, le fret aérien a enregistré un taux de récupération de 80% par rapport à la même période de 2019, en totalisant 5.105 tonnes.