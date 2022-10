Aéroport Paris-Orly : Royal Air Maroc inaugure son nouveau Lounge-VIP

La Royal Air Maroc (RAM) a inauguré, mercredi, son nouveau Lounge-VIP à l’aéroport Paris-Orly, un salon conçu avec des matériaux reflétant le luxe, la marocanité et la modernité, pour un maximum de confort de ses clients.

S’étendant sur plus de 300 m2 et inspiré de la culture marocaine, ce nouveau salon inclut toutes les commodités, dont un espace de restauration, un large business corner, une terrasse avec vue panoramique sur le tarmac, un espace prière et autres…le tout pensé pour faire bénéficier les clients de la RAM d’une pause détente des plus agréables, indique la compagnie nationale.

La cérémonie d’inauguration de ce nouveau espace s’est déroulée en présence de responsables de la RAM, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), de représentants de l’autorité aéroportuaire, dont la directrice de l’aéroport Paris-Orly, des responsables d’agences de voyages partenaires de la compagnie aérienne marocaine, ainsi que de personnalités françaises et marocaines de différents horizons, dont des figures des arts et du cinéma.

Il s’agit du troisième salon de ce type de la RAM après ceux de Marrakech et de Casablanca.