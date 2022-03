Aéronautique : AD Industries inaugure une nouvelle usine à Casablanca

Situé dans la zone franche de Midparc, ce site, d’une superficie de 5.000 m2, est spécialisé dans les activités de chaudronnerie avec des moyens de découpe, de formage, pliage et de soudure de haute technologie. Il est la seule structure à réaliser du poinçonnage dans l’industrie aéronautique marocaine et dispose également d’un laser 5 axes de dernière génération unique au Maroc.

Le site inclut également les activités d’usinage, fraisage, tournage, rectification sur des moyens numériques et conventionnels et les activités d’assemblage à travers une ligne dédiée permettant l’intégration des pièces fabriquées dans des ensembles complexes.

Spécialiste de la fabrication de pièces métalliques complexes, le Groupe AD industries réalise des pièces de moteurs d’avion depuis 50 ans. Avec la reprise de l’activité aéronautique mondiale, le Groupe accélère son implantation au Maroc. Le site de Casablanca a lancé des recrutements importants en partenariat avec l’Institut des Métiers Aéronautiques (IMA).

Les effectifs du Groupe AD Industries compteront ainsi plus de 150 personnes sur les Sites de Tanger et Casablanca d’ici la fin 2022. Le Groupe AD Industries a l’ambition d’atteindre un effectif de plus de 400 personnes d’ici 3 ans.

Le Groupe AD Industries compte environ 1.000 salariés pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 150 millions d’euros. Présent dans 3 pays (France, Maroc, Tunisie), le Groupe conçoit, industrialise, produit des pièces pour les secteurs de l’aéronautique, de la défense, du spatial, du médical et de l’automobile.